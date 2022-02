Zoektocht naar vermiste Fabiënne (22) gestaakt na contact met familie: ‘Ze komt terug naar huis’

Haar familie had vandaag voor het eerst duidelijk contact met Fabiënne, die bijna een maand lang werd vermist. ,,Ze heeft aangegeven dat ze oké is en terug naar huis komt wanneer de tijd rijp is”, zegt moeder Petra Prophitius. ,,De berichten op social media over haar vermissing duwden haar juist verder van ons af en brachten haar nog meer in de problemen. Om die reden besloten we te stoppen met de zoekactie. We gunnen haar de tijd om rustig naar huis te komen. We zijn al blij dat zij in leven is, want deze vermissing was een behoorlijke aanslag op ons.”