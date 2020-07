Zoetermeer, Delft en Westland vragen om ‘ongekende acties’ tegen rijk

12.000 euro, auto’s, motoren en quads aangetrof­fen bij drugshan­del­on­der­zoek, drie verdachten aangehou­den

11:02 De politie heeft gisteren drie verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar drugshandel in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Ook werden er twee auto’s, vier motoren, een quad, een quad voor kinderen en dure schoenen en kleding in beslag genomen.