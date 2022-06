Zoetermeer doet onderzoek naar slimme rattenvallen, door pin in de rug is het ongedierte direct dood

Om een eventuele rattenplaag te voorkomen gaat Zoetermeer mogelijk slimme vallen inzetten. Door een pin in de rug is het ongedierte op slag dood.

Vanaf 2023 is het niet meer toegestaan ratten te doden met gif. De gemeente Haarlem ging op zoek naar een alternatief en probeerde al in 2019 ‘smartvallen’ uit. De ‘Smart Rioolval’ wordt in het riool geplaatst en detecteert warmte en beweging. Wanneer dat gebeurt, raakt een pin op hoge snelheid de ruggengraat van een passerende rat. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat het ongedierte op slag dood is. Vervolgens gaat het pinnetje weer omhoog en staat-ie weer op scherp.

De dode rat wordt met het rioolwater weggespoeld. In de buurt waar in Haarlem het meest last was van de knaagdieren, daalde het aantal meldingen van overlast met meer dan 75 procent.

Humaan

De motie van Zoetermeer Vooruit, GroenLinks, PvdA en VVD om te verdiepen of deze manier van bestrijden ook mogelijk is in Zoetermeer, werd aangenomen. ,,In combinatie met preventie en bronbestrijding is dit de meest humane methode om rattenoverlast tegen te gaan en beheersbaar te houden”, meent Yvonne Bink-Winterkamp van Zoetermeer Vooruit.

Voor het najaarsdebat van 2022 moet er meer duidelijk over zijn.

