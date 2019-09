Zoetermeer houdt vast aan bruine piet tijdens Sinterklaasintocht

19-jarige zonder rijbewijs voor vierde keer gepakt in Zoetermeer

9:37 De politie in Zoetermeer heeft vannacht een man staande gehouden die zonder rijbewijs een auto bestuurde. Dat was al zijn vierde keer. Niet veel later hield de politie nog een jongeman aan die voor de tweede keer in korte tijd zonder rijbewijs achter het stuur zat.