Zoetermeer in top vier van beste ov-steden, Den Haag op zesde plek

Verkeers­hin­der door aanleg nieuwe elektrici­teits­ka­bels dwars door stad

9:38 Door de aanleg van nieuwe elektriciteitskabels door een groot deel van Zoetermeer is er tot in januari enige verkeershinder. De werkzaamheden zijn maandag begonnen op de Osylaan en gaan verder via de Van Diestlaan en de Van der Hagenstraat, meldt mediapartner Indebuurt.nl.