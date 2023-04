Zoetermeer kan vrijwel niets doen aan verdwijnen geboortezorg: ‘Dat deugt gewoon niet’

Van Wieg tot Graf Gerrit was de bloemenman van Pijnacker én zoon van moedige Delftenaar die door Duitsers werd vermoord

Hij werd geboren aan de Voldersgracht in Delft waar de familie van zijn moeder een bakkerij had. Z’n vader was vertegenwoordiger in bouwmaterialen en een verzetsman. Johan Gebben verzorgde de verbindingen in de Delftse verzetsgroep van professor Schoemaker. De groep werd geïnfiltreerd en verraden. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Gerrit Gebben (17 september 1940 – 6 februari 2023).