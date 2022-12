Zoetermeer legt horeca in geplaagd Van Tuyllpark aan banden: geen plek meer voor nachtclubs

Den Haag heeft veel huizen met energiela­bel E, F of G: Benoorden­hout en Bomenbuurt scoren slecht

Den Haag telt aanzienlijk meer slecht geïsoleerde woningen dan het landelijk gemiddelde. 23 procent van de woningen in de stad heeft een energielabel E, F of G. In Nederland is dat gemiddeld 16 procent.

