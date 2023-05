Zoetermeer maakt van bedrijfsdaken een grote elektriciteitscentrale

Lieve Rachel Mariska Veres moest in La Gaité op het podium worden getild

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (11) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer verhaalt hij over de illustere voorgangers van De Zwarte Ruiter, sinds 1988 de bekende kroeg annex poppodium op de Grote Markt.