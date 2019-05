Zoetermeer Panters is niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk een familievereniging

Chris was de eerste van het gezin die zich in de Silverdome in Zoetermeer meldde. Hans: ,,Hij had op 9-jarige leeftijd moeite om een sport te kiezen, voetbal en hockey vond hij maar niks. Toen zijn we een keer bij mijn neef Pascal van de Velde, die bij Zoetermeer speelde, gaan kijken en dat kreeg hij niet meer uit zijn hoofd.” De 24-jarige Chris geeft trainingen aan de jeugdleden en speelt al acht seizoenen in het eerste. De selectie komt uit in de BeNe-League, de Belgisch-Nederlands competitie die als het hoogste niveau in Nederland geldt.

Hans (58) begon vijftien jaar geleden als enthousiaste ouder, maar is als voorzitter al zes jaar niet meer weg te denken bij Zoetermeer. Hij was eerst verantwoordelijk voor de muziek tijdens wedstrijden en vormt nu met selectiespeler Michiel van der Spek en assistent-coach Jobert van Koot het driekoppige bestuur. Hans houdt onder meer contact met de bond en voert gesprekken met mogelijke nieuwe spelers.

Quote Met enthousias­me konden we uiteinde­lijk een complete selectie samenstel­len Hans Toonen, Voorzitter

Toen Hans als voorzitter aantrad, zat de club in financieel zwaar weer. Kort voor aanvang van het nieuwe seizoen ging het bestuur failliet en werd er naar een nieuwe voorzitter gezocht. ,,We schreven ons met zeven spelers in voor het nieuwe seizoen in de eerste divisie (het tweede niveau, red.). Met enthousiasme konden we uiteindelijk een complete selectie samenstellen”, aldus Hans, die zich naast zijn bestuurderszaken indien nodig ook met het schoonmaken van de kleedkamers bemoeit.

,,Het is één grote familie”, aldus Hans. ,,Ik ga voor de spelers en vrijwilligers van de club door het vuur. Mijn hart ligt bij die club. Ik vind het geweldig wat mensen voor de vereniging over hebben, daar kan ik enorm van genieten. Hoe is het mogelijk dat mensen zoveel van hun vrije tijd in ons ijshockey willen steken.”

Tweede huis

Het duurde niet lang voordat ook Marian (58) en Claudia (26) de Silverdome als tweede huis gingen beschouwen. De moeder van het gezin regelt de administratie en zorgt met haar dochter voor de kaartverkoop. ,,Vergeet hun sociale functie niet’’, aldus Hans. ,,Ze zijn ook het gezicht van de club.” Claudia verzorgt onder meer de merchandise en de social media. ,,Tijdens de wedstrijden probeer ik weleens filmpjes en foto’s op Instagram te zetten. Het komt vaak voor dat ik het vergeet of dat het mislukt omdat ik dan te graag wil kijken naar wat er allemaal op het ijs gebeurt.”

Claudia roemt de inzet van haar ouders: ,,Af en toe lijkt het voor hen een extra fulltimebaan. Je hoort ze daar overigens nooit over. Ik heb veel respect voor de manier waarop zij dit allemaal doen. Ik vind het bijzonder hoeveel zij voor de club over hebben.

Hecht gezin

,,Als je eenmaal met het ijshockeyvirus bent besmet, is het heel moeilijk om dat nog los te laten. Aan het einde van het seizoen ben ik blij dat de zomer nadert en dat het even rustig is, maar eind juli begint het alweer te kriebelen. Ik mis het dan alweer. Voor mij is het het belangrijkste dat ik dit met mijn ouders en broertje kan doen. We zijn een hecht gezin en ik vind het leuk, zeker nu ik niet meer thuis woon, tijd met ze door te brengen.”

Hans heeft wel een idee waarom Zoetermeer Panters ‘Club van het Jaar 2019’ moet worden. ,,Ik vind dat we onwijs leuk bezig zijn. De ontwikkeling van de jeugd is belangrijk en we betrekken scholieren ook bij de club.” Leerlingen van het ONC Parkdreef verzorgden afgelopen seizoen een livestream van de wedstrijden van het eerste. ,,Ik hoor veel positieve geluiden over Zoetermeer.”

Harde kern van spelers en vrijwilligers Bij Zoetermeer Panters gaat het er net even wat anders aan toen dan bij andere ploegen in de BeNe-League, het hoogste ijshockeyniveau. Hans, Marian, Claudia en Chris Toonen zijn niet de enige familie binnen de familievereniging. Edwin van Ulsen, vader van selectiespeler Giancarlo, verzorgt samen met Gert-Jan Hayes, ouder van Sam, de videobeelden bij de club. De vader van Bas Tammerijn, Peter, is al jarenlang teammanager. De broers Kevin (goalie) en verdediger Mitchell Riedijk staan regelmatig samen op het ijs. Ronald Hulspas (medisch begeleider) is met zoon Rens (dj) ook bij alle wedstrijden aanwezig. Wanda Maas, moeder van selectiespeler Nick, is ook actief vrijwilliger. Zoetermeer moet het rooien met minder mensen dan andere BeNe-Leagueclubs, waardoor er meer van de aanwezige mensen wordt gevraagd. Zo is Michiel van der Spek naast selectiespeler ook bestuurslid van de club en zetelt assistent-coach Jobert van Koot ook in de clubleiding. Tijdens de twee pauzes, tussen de drie periodes van een wedstrijd in, verwijderen spelers tijdens de teambespreking de goals om ruimte te maken voor de Zamboni, normaal gesproken een speciaal toebedeelde taak. Claudia Toonen: ,,Op de harde kern van spelers en vrijwilligers kun je altijd rekenen. Een aantal vrijwilligers heeft elkaar bij Zoetermeer leren kennen en gaat nu ook buiten het ijshockey met elkaar om. Elk jaar melden zich nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Volgens mij blijkt daaruit dat het een heel leuke club is.’’ Volledig scherm Claudia en Chris Toonen © Haagse Topsport / Patrick Dolkens

