Zoetermeer praat met COA en Rijk over onderbrengen 750 asielzoekers in leegstaande gevangenis

Het COA is in gesprek met het Zoetermeerse stadsbestuur en de eigenaar van de gevangenis, het Rijksvastgoedbedrijf. In de penitentiaire inrichting is ruimte voor ongeveer 750 asielzoekers, verwacht het COA. Burgemeester Michel Bezuijen van Zoetermeer heeft donderdagochtend de gemeenteraad en omwonenden via een brief ingelicht.