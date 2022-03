Zoetermeer stemt overtuigend nee: afvalbeleid mag in prullenbak

Bij de eerste uitslagen aan het begin van de avond, op basis van de eerste twee verkiezingsdagen, klonk al een luid gejuich van tegenstanders van het nieuwe afvalbeleid in het Stadhuis-Forum. Burgemeester Michel Bezuijen maakte toen bekend dat maar liefst 83 procent van de stemmers ‘nee’ had aangekruist bij het referendum. De einduitslag die donderdag werd bekendgemaakt is 81 procent tegen en 17,7 procent voor. De rest is blanco of ongeldig.

Woensdagmiddag was al duidelijk dat het referendum geldig is. Daarvoor was een opkomst nodig van 30 procent. Uiteindelijk stopte 51,9 procent van de kiezers een ‘ja’ of een ‘nee’ in de stembus voor het afvalreferendum.

Grijze kliko

Nu klinkt dus een luid ‘nee’ tegen het afvalbeleid dat de gemeenteraad eind 2020 aannam. Zoetermeerders produceren jaarlijks ruim 220 kilo restafval per persoon, landelijk gezien bovengemiddeld veel. Restafval verwerken is duur en dat gaan inwoners terugzien in de afvalstoffenheffing. Het stadsbestuur kwam daarom met dat nieuw beleid: Scheiden wat je kan, straks betalen per leging en grofvuil ophalen niet langer gratis. Dat hield ook in dat de grijze kliko een keer in de vier weken wordt geleegd en een extra kliko voor plastic, blik en drinkpakken (pbd).

Sommigen zagen dat niet zitten: Vier weken een stinkende grijze kliko en overal troep omdat grofvuil niet meer gratis wordt opgehaald. Een Zoetermeerse vroeg een referendum aan en haalde daarvoor voldoende handtekeningen op. Het nieuwe afvalbeleid stond daarmee meteen op pauze, en mag dus nu de prullenbak in

Het referendum is niet bindend maar raadgevend. Wel hebben de Zoetermeerse partijen aangegeven naar de uitkomst van het referendum te luisteren. De nieuwe gemeenteraad mag zich er nu over buigen.

