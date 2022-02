Zoetermeer van dorp naar grote stad in 60 jaar, maar waar is het feestje?

Tentoonstellingen over hoogbouw en over de Sprinter, wandelingen langs de bijzondere architectuur in de stad, lezingen over stedenbouw: voor wie er van houdt is er al veel te doen in dit jubileumjaar. Maar, zegt wethouder Margreet van Driel (citymarketing), ze wil het feest met alle inwoners vieren: ,,Als de gemeenteraad op 21 februari groen licht geeft, zal een actieplan worden opgesteld om met de hele stad, dus met inwoners en ondernemers, de focus te leggen op 60 jaar Groeistad Zoetermeer.”