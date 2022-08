Zoetermeer vecht tegen groeiende jeugdcriminaliteit, maar werkt het? ‘Drillrap is niet het probleem’

Steekpartijen, schietgevallen, explosieven in brievenbusjes bij oude dames: dit is een greep uit de rij incidenten met jongeren in Zoetermeer. Maar liefst zeven procent van de jeugd in deze stad loopt grote kans om in de drugscriminaliteit te belanden. Dat percentage is vergelijkbaar met dat van grote steden zoals Den Haag en Delft, zo blijkt uit onderzoek van de onderzoeksredactie van RTL Nieuws. Heeft Zoetermeer een serieus probleem, of wordt het probleem verkeerd aangepakt?