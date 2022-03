Zoetermeer verwacht ongeveer 250 vluchtelingen uit Oekraïne

Vrouw (36) stal voor duizenden euro’s aan dure luchtjes om coke te kunnen snuiven

Een vrouw (36) leek van winkeldiefstal een beroep te hebben gemaakt. In vier maanden sloeg ze volgens het OM vijfmaal toe bij parfurmeriezaken in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Een enkele keer was de buit aan dure luchtjes duizend euro. Verder zou zij met geweld een tasje hebben geroofd. Het geld ging naar coke.

8 maart