Zoetermeer viert 60-jarig bestaan als New Town met grote evenementen

Op 31 mei was de officiële lancering met de theatervoorstelling ‘60 Jaar New Town’. Ook werden speciale wandelingen, lezingen en tentoonstellingen georganiseerd. Dit najaar volgen een publieksevent, cultuurwedstrijd, lobbycongres, symposium en meer cultuurhistorische activiteiten. De meest opvallende, op 7 oktober, is ‘The Sweetlake City Show’. ,,Met dit evenement willen we Zoetermeer met de inwoners in de schijnwerpers zetten. De kracht van de stad laten zien, de architectuur van 1962 tot heden en het meest belangrijk: alle nostalgische plekken uit het verleden en heden”, meldt burgemeester Michel Bezuijen aan de raad.