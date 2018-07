Zoetermeer vol luchtige springlol

'Klik, klik, klik', één voor één schakelden gistermiddag de grote ventilatoren aan voor de laatste test van wat vandaag en komende week de grootste stormbaan van Nederland is. Langzaam verrezen de zestien enorme luchtkussens vol obstakels op een brede grasstrook langs de Oostweg. Kleurrijk, ruim zes meter hoog opbollend en samen welgeteld 380 meter lang.



Een klein eindje verderop gebeurde achter SilverDome hetzelfde. Daar testte Laurens van der Windt van SilverDome zijn ruim veertig springkussens om vandaag alles in orde te hebben voor twee weken springplezier voor kinderen op zijn Spring Spektakel.



Met zoveel springkussens binnen een straal van een paar honderd meter lijkt er in Nederland geen plek te vinden waar meer mensen een gat in de lucht springen dan in Zoetermeer.



Twee zulke grote luchtkussenevenementen tegelijkertijd vlakbij elkaar, het is is puur toeval, bezweren zowel organisator Wim van der Kooij van de langste stormbaan als Van der Windt. ,,Pas na een paar maanden hoorde ik van het plan voor een stormbaan'', zegt Van der Windt. Ook Van der Kooij van GameCity, het voormalige Attractie Centrum, wist aanvankelijk niet van de plannen van Silverdome. ,,We hebben daarna elkaar wel gesproken. We richten ons op andere doelgroepen. Voor SilverDome op kinderen tot 12 jaar en onze stormbaan voor sportieve personen vanaf 8 jaar die langer zijn dan 1,35 meter.''



Voor SilverDome is het de eerste keer dat het de buitenversie van het populaire indoor-luchtkussenfeest Spring Spektakel houdt. Op het voormalige DSO-terrein in het Van Tuyllpark is behalve een groot veld vol springkussens ook een obstakel-run voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Een kaartje voor een hele dag kost 6 euro.