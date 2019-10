Zoetermeer wil ‘engste stad van Nederland’ worden

Oktober is traditioneel de maand voor met kaarsen gevulde pompoenen, rubberen vleermuizen, plastic schedels en nepspinnen. Heksen, zombies, griezelclowns en weerwolven schuimen over de nachtelijke straten van Zoetermeer. Maar in plaats van bibberend binnen te zitten met de voordeur ferm op slot, komen bezoekers vanuit het hele land er juist massaal op af. Eduard Helwig, die als winkelcentrummanager werkzaam is in het Stadshart, verwacht er dit jaar zelfs meer dan honderdduizend.