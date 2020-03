Zoetermeer zet daklozen op de tram naar Den Haag: ‘Daar komen ze goed terecht’

Jaarlijks treft dit trieste lot honderden Zoetermeerders. Iedereen kan dakloos worden, vertelt wethouder Ingeborg ter Laak. ,,Ik ken schrijnende situaties. Zo was er een Zoetermeerse vrouw met een goede baan. Ze ontwikkelde een bipolaire stoornis. Haar partner zei: ‘je bent niet meer de vrouw die ik zo leuk vond’, en zette haar prompt het huis uit. Je huis is de plek waar je je geborgen voelt, maar deze vrouw stond op straat en moest op een bank slapen.” De dakloze is afhankelijk van de achterban, van vrienden en familieleden. Maar hoelang kan een dakloze bij hun op een bank bivakkeren? Is dat vangnet er niet, dan is een zwervend bestaan de enige optie.