Zoetermeer zoekt uit of ze zelf boetes kan opleggen aan dierenbeulen

Begin dit jaar vroeg de gemeenteraad of er niet mogelijkheden zijn om als stad strenger op te treden tegen dierenmishandeling. Kan een handhaver niet een boete opleggen aan iemand die een dier mishandeld, is daar altijd politie of een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming voor nodig?

Tegelijkertijd kreeg de stad een nota dierenwelzijn, dieren in Zoetermeer wonen sinds februari in een gemeente waar regels zijn voor een prettig, gezond en diervriendelijk leven. Of de dieren nou in het wild, bij de stadsboerderijen of bij Zoetermeerders in huis wonen. Het stadsbestuur beloofde toen uit te zoeken hoe het zat met boetes.