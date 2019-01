Zoetermeerder (15) weet zeker dat hij vier jaar ouder is

Een uit Somalië afkomstige Zoetermeerder staat als 15-jarige in de gemeentelijke administratie, maar hij weet zeker dat hij vier jaar ouder is. Hij zit op advies van zijn school een paar groepen hoger omdat iedereen merkte dat hij niet bij zijn vermeende leeftijdgenoten paste. Uit het leeftijdsonderzoek bleek vervolgens dat hij geen 15 is, eerder 19. Toch wil de gemeente niets wijzigen aan de eerder door zijn zus opgegeven leeftijd. Zoetermeer eist daarvoor een schriftelijk bewijs of ander hard bewijs.

Binnenkomst

Het probleem is dat Somalië niet erg secuur datum en tijdstip van de geboortes registreert. Rechter en staatsraad Gerrit Hoogvliet van de Raad van State vond het opmerkelijk dat Zoetermeer vasthoudt aan de leeftijd van 15 jaar terwijl uit het onderzoek kwam dat hij nooit in 2003 kan zijn geboren. De woordvoerster zei dat de opgave van de leeftijd per abuis door zijn zus bij binnenkomst in Nederland in 2011 en 2015 bij de aanvraag van een paspoort is doorgegeven.