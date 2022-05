Zoetermeerder (25) twee jaar cel in voor beschieten woning in Den Bosch

Mark (45) is kapot na tien triatlons in tien dagen: ‘Mijn fysio was bang dat ik mijn achilles­pees zou scheuren’

Mark Slats zeilde en roeide al eens de Atlantische Oceaan over, maar dat was nog niets vergeleken met de sportprestaties die hij deze maand heeft geleverd. De 45-jarige Wassenaarder volbracht tien hele triatlons. In tien dagen. ,,Dit was mijn zwaarste uitdaging ooit.”

19 mei