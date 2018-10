Zoetermeerder in finale Elite Model: 'Ik wil er later van kunnen leven'

Het waren zenuwslopende 120 minuten. Twee uur had de jury afgelopen zaterdag nodig om de acht jongens en acht meisjes te bepalen die op 3 november gaan strijden om de felbegeerde titel. Terwijl de zenuwen door zijn lijf gierden, wachtte Kevin vol spanning af, samen met de andere kandidaten.



Het verlossende moment komt gelukkig al snel als de jury zijn naam roept. ,,In eerste instantie dacht ik nog: 'Is dat mijn naam?!' En toen besefte ik het me. Ik was zo blij!''



Het was overigens niet de eerste keer dat de Zoetermeerder aan de wedstrijd deelnam. Vorig jaar strandde hij in de halve finale, waardoor hij nu wist wat hem te wachten stond. Die ervaring hielp hem om dit jaar wel de volgende ronde te halen, zo is hij van mening. ,,Ik wist al hoe het zou zijn en wat er zou gebeuren, had inzicht", vertelt de 18-jarige.



Nu wacht hem de finale, op zaterdag 3 november. Totaal onbekend terrein en dat zorgt voor flink wat spanningen. ,,Ik ga vooral proberen mijn zenuwen onder controle te krijgen.'' Het model in spe denkt even na. ,,En veel uitrusten.''