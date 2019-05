Zoetermeerder kocht echt geweer ‘voor rapvideo’

De politie nam het wapen vorig jaar op sinterklaasdag in beslag bij Bjorn K. (28), de broer van Wesley. De broers zitten sinds die tijd vast. Wesley K. (26) zou het wapen in ruil voor 500 gulden aan ‘spullen’ hebben aangeschaft. ,,Ik schrok er heel erg van dat het echt was”, zei hij woensdag bij de rechtbank. Hij bracht het geweer daarop naar zijn oudere broer Bjorn (28) in een grote skitas. Behalve het wapen lag er ook nog hasj in het huis van Bjorn. ,,Ik was dom en naïef om dat voor vrienden te bewaren”, verklaarde de broer.

Nepwapen

Toen Bjorn werd gearresteerd, droeg hij een rugzak met wiet en bij hem thuis lag hasj. ,,Dat waren wat resten om spacecake van te maken”, aldus de verdachte. Bij Wesley lag 736 gram xtc in het vriesvak. De officier van justitie deed het verhaal van Wesley dat hij dacht een nepwapen gekocht te hebben af als ‘volkomen onzin’. ,,Het geweer lag klaar voor gebruik. Dit had zomaar uit de hand kunnen lopen”, stelde de officier. ,,Ze zaten in de criminele wereld”, zei de aanklaagster over beide broers. Beiden hadden een voorraad drugs in huis en zaten in de schulden.

De officier van justitie eiste twee jaar, waarvan 8 voorwaardelijk voor Wesley en 20 maanden waarvan 6 voorwaardelijk voor Bjorn. De advocaten wezen op de persoonlijke omstandigheden. Wesley heeft veel voor zijn kiezen gehad: een andere broer is jaren geleden vermoord en hij is op vakantie in Griekenland zo erg mishandeld dat hij nog slechthorend is. De woningen van beide mannen zijn gesloten door burgemeesters. Bjorn: ,,mijn vrouwtje stond op straat. Deze keuze heeft een half jaar van mijn leven afgepakt.” De raadslieden vinden dat de verdachten nu genoeg zijn gestraft en onder voorwaarden vrij zouden kunnen.