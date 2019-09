Zoetermeerder met 41 kilo marihuana opgepakt

Bosbaas Edwin laat mensen ‘proeven’ van het Bentwoud

5 september ‘Bosbaas’ noemt Edwin Cornelissen zich. Dat mag ook wel, want de 42-jarige Hagenaar besteedde maar liefst twintig jaar om alle kennis die hij heeft over planten en andere flora in de natuur zich eigen te maken. Zowat de helft van zijn leven dus, want het begon al tijdens zijn studie milieukunde. Daar vertelde een studiegenoot hem over wat paddenstoelen en de vonk sloeg over. ,,Ik vond dat zo leuk, ik dook meteen de boeken in.”