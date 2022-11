Zoetermeerder moet 17 maanden de cel in voor verduistering 520 duizend euro van werkgever

Lieve Rachel De foto’s van Brigitte Bardot en Catherine Deneuve hingen boven m’n bed

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (10) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer gaat de rubriek Lieve Rachel over de artiesten die destijds onder anderen in het gebouw voor K & W optraden.

25 november