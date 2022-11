Zoetermeerder verduisterde half miljoen van werkgever omdat hij geen promotie kreeg

Reinhard Mercha geeft inkijk op woonwagen­kamp: ‘De politie vertrouwen we niet’

Iedereen kent ze: de woonwagenbewoners. Of, politiek correcter: de ‘reizigers’. Vorige week stapten zij naar de rechter omdat de gemeente Den Haag hun rechten zou schenden om hun cultuur te beoefenen. Maar wat ís deze cultuur eigenlijk? Wie zijn de mensen in de huizen op wielen? ,,We zijn een natuurvolk waar eigenlijk niemand iets van weet.”

15 november