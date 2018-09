'Zoetermeerder verkrachtte drie vrouwen'

Vanmorgen moest Giovanni van M. voor het eerst voorkomen. Hij ontkent dat hij tegen de wil van de vrouwen seks met ze had. Volgens zijn advocaat is er 'sterke aanleiding om te denken dat jaloezie een heel belangrijk element is in deze drie zaken'. Hij wijst daarbij op een appbericht van een van de slachtoffers waarin ze zegt 'je negeert mij'.



Een van de slachtoffers zegt daarentegen dat de Zoetermeerder zelfs dreigde foto's en filmpjes online te zetten als ze niet meewerkte aan de sekspartijen. Een andere vrouw zegt dat hij een kussen op haar gezicht drukte om haar in bedwang te houden.



De man wordt er ook nog van verdacht op Facebook berichten te hebben geplaatst. Hij plaatste de naam, het adres en het telefoonnummer van een van de dames en schreef erbij dat lezers haar zo konden vinden om seks te hebben.