Zoetermeerders gewaarschuwd voor babbeltruc: man belt aan met zielig verhaal

Ode aan Remco Campert tijdens Internatio­naal Literatuur­fes­ti­val

Remco Campert, die vandaag een jaar geleden overleed, wordt in januari tijdens het Internationaal Literatuurfestival Writers Unlimited in Den Haag geëerd. Prominenten die zich door de schrijver hebben laten inspireren, zullen Campert dan in het zonnetje zetten. Dat maakte de organisatie maandag bekend.