Zoetermeerse (32) ramt hek en verkeerslicht op A15 bij Hoogvliet

Meeste Oekraïners wonen straks bij elkaar in dit voormalige kantoor­pand in Zoetermeer

Een kolossaal voormalig kantoorgebouw aan het Bredewater is straks dé plek waar gevluchte Oekraïners terecht kunnen. Er is genoeg ruimte voor zeker 160 mensen. De gemeente is blij dat ze dit pand aan het Bredewater 22 heeft kunnen huren, want het is al helemaal verbouwd.

10 april