Zoetermeerse Allisha zingt de sterren van de hemel bij 'The Talent Project'

Bij het nieuwe programma van RTL4 worden zangtalenten binnen honderd dagen klaargestoomd voor het grote podium en dat is per kandidaat in één uitzending te zien. De bekende juryleden Caro Emerald, Chantal Janzen en Roel van Velzen kijken naar de potentie van deelnemers. Als het talent goed genoeg is gaat hij of zij door en krijgt daarna begeleiding van 14 coaches.



Allisha studeert Voeding & Diëtetiek aan De Haagse Hogeschool, maar haar grootste passie is zingen. Het nieuwe programma is dan ook op haar lijf geschreven. ,,Toen ik de promo van het nieuwe televisieprogramma zag, sprak het mij direct aan'', zegt Allisha tegen onze collega's van IndeBuurt Zoetermeer. ,,Bij The Voice kan iedereen alles al maar zoveel ervaring heb ik nog niet. Bij The Talent Project mocht ik dans- en zanglessen volgen en werd ik gecoacht. Dat was echt vet.”



Allisha is vanavond te zien in de tweede aflevering van het programma. ,,Ik ben totaal tien minuten in beeld en dan zien je alles wat ik heb meegemaakt. Daarna ga ik eventueel door naar de halve finale en wie weet ook nog naar de hele. Maar daar mag ik echt niks over zeggen.”