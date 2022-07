Zoetermeerse apotheken sluiten tijdelijk de deuren in zomervakantie: tekort aan assistenten

Net als in Oosterheem en Meerzicht kunnen klanten van De Watertoren in Rokkeveen dagelijks tijdelijk niet terecht voor hun medicijnen. ,,Het is ontzettend moeilijk om apothekersassistenten te vinden. Zeker nu ook personeel op zomervakantie gaat, wordt het wel erg lastig”, vertelt Masja Heijmen van De Watertoren. Daar komen ze twee apothekersassistenten tekort doordat er twee met pensioen zijn en één medewerker voor een andere branche koos. ,,Voorheen lukte het altijd prima om die vacatures snel op te vullen.”

De Watertoren sluit van 11 juli tot en met 19 augustus dagelijks tussen 12.30 en 14.00 uur. Oosterheem houdt dezelfde openingstijden aan, Meerzicht is nu al tussen 12.00 en 14.00 uur gesloten. ,,In die anderhalf uur hebben we even een moment om achter de schermen allerlei werk weg te werken en iets te eten. Vooralsnog lijken klanten het besluit te begrijpen, maar we moeten even wachten hoe de reacties zijn als het echt zover is. Minder service bieden is een uiterste noodgreep.”