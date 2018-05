Zoetermeerse broers in de race voor Parkpop

Popschool Den Haag, Parkroad Café en de Cultuurschakel, de organisatie achter de wedstrijd, maken vanavond in het Haagse Parkroad Café na 20.00 uur bekend welke act op het Parkpoppodium zal schitteren.

Voor Stefan en Rick een belangrijke avond omdat zij mogelijk hun droom in vervulling zien gaan. ,,Zo lang als dat we ons kunnen herinneren, gaan we zelf altijd naar Parkpop. Het is een te gek festival! Er werd ons vorig jaar naar onze doelen gevraagd en het enige wat we konden bedenken was een keer spelen op Parkpop'', zegt Rick Kappetein.

Oproep

Dat doel komt nu heel dichtbij. De heren reageerden op een oproep van muzieksite 3 voor 12 Den Haag. Zij zochten een act die 'Den Haag Centraal' kan vertegenwoordigen op het al sinds 1981 bestaande, gratis popfestival. De broers stuurden het nummer How Long en een nummer van hun nieuwe album in. Een professionele jury was onder de indruk en besloot de jongens als een van de vijf finalisten op te voeren. De Zoetermeerders hebben concurrentie van Papemannn, Eric Hoetjes, Sugarskulls, Chahaz and the Man en STooRZeNDeR.

Volgens de drummer (Stefan) en gitarist/zanger (Rick) zou de muziek van Kaptana ('Dirty blues rock') goed passen bij het festival. ,,We hebben aanstekelijke melodieën en dansbare ritmes, die nog lekker in je hoofd nadreunen. En het is geweldig om als broers samen te spelen. Onze bijzondere band hoor je hopelijk ook terug in onze muziek. De andere artiesten klinken ook te gek, maar we hopen door onze liedjes en live-presentatie toch echt een goede kans op de winst te maken.''

Als de Zoetermeerders vanavond als de twee winnaars uit de bus komen, dan zullen zij op 23 juni hun opwachting maken bij Parkpop. De mannen staan dan tussen grote namen als Blöf en De Jeugd Van Tegenwoordig, maar ook ex-Spicegirl Melanie C en de Britse zanger Andrew Roachford.