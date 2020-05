Zoetermeerse dj’s twaalf uur in radiostudio voor zieke baby Jayme

Jayme van Pelt uit Rijswijk is nog geen jaar oud en heeft de dodelijke spierziekte SMA type 1. Zonder peperduur medicijn viert Jayme waarschijnlijk zijn tweede verjaardag niet. Dat medicijn is in Nederland nog niet goedgekeurd. In de Verenigde Staten is het wel toe te dienen, maar er is maar liefst 1,9 miljoen euro nodig om de baby in het buitenland zijn medicijn te laten krijgen. De ouders van Jayme zijn een grote inzamelactie begonnen.