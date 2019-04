Zoetermeerse docent volgens school besmet met mazelen, GGD twijfelt over diagnose

UPDATENa de mazelenuitbraak in Den Haag, lijkt het virus ook in Zoetermeer op te duiken. Bij een docent van het Oranje Nassau College Parkdreef (ONC) is onlangs de diagnose gesteld, meldt de school vandaag. Maar de GGD zegt niets te weten over een besmetting en betwijfelt of het om de mazelen gaat.

Volledig scherm Brief van ONC aan ouders en medewerkers nav mazelendiagnose © ONC Parkdreef ,,We hebben gisteren het bericht gekregen van een van onze collega’s”, laat Mariet van Goch, directeur van het ONC weten. ,,We hebben ouders en collega’s op de hoogte gesteld en zullen handelen volgens de richtlijnen van het RIVM.” Om welke docent het gaat wil de directeur uit privacyoverwegingen niet zeggen.



Uit de brief blijkt dat de school zich nog geen grote zorgen maakt. ,,We gaan ervan uit dat nagenoeg iedere leerling en collega van onze school is gevaccineerd. Ter geruststelling: ieder die is ingeënt, is beschermd en zal geen mazelen krijgen. Geplande activiteiten gaan gewoon door.”



De GGD twijfelt over de diagnose die is gesteld en volgens hen is de school erg voortvarend geweest. ,,Op basis van de klachten van deze patiënt gaan wij er niet vanuit dat deze persoon de mazelen heeft”, zegt woordvoerder Miranda de Haan van GGD Haaglanden. ,,We hebben geen idee wie die diagnose heeft gesteld. Mazelen is een meldingsplichtige ziekte; een arts moet elke verdenking van mazelen bij de GGD melden. Dat is niet gebeurd. Wie deze diagnose heeft gesteld, weten we ook niet. Vanwege de onrust gaan we alles uitzoeken en ook de patiënt onderzoeken om de juiste diagnose te stellen.”

Hoge vaccinatiegraad

Als het toch om het mazelenvirus gaat is de kans op een uitbraak in Zoetermeer erg laag. De vaccinatiegraad in de stad is met meer dan 95 procent op orde. Uit de cijfers van 2018 blijkt namelijk dat 95,7 procent van de Zoetermeerse kinderen op tweejarige leeftijd ingeënt is tegen de mazelen. Voor zover de directeur kan zeggen worden er daarom ook geen kinderen door ouders thuis gehouden.

Besmettelijk

Mazelen is één van de meest besmettelijke ziekten die er bestaan. Het is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door het mazelenvirus. Het wordt overgedragen door besmette druppeltjes vocht die mazelenpatiënten uitademen, niezen of hoesten. ,,Kinderen kunnen er doodziek van worden”, zei viroloog Ab Osterhaus eerder al tegen deze krant. Volgens hem is het daarom ook noodzaak om kinderen te vaccineren tegen het virus. ,,Als je je kinderen dat kunt besparen moet je dat doen. Het virus vindt moeiteloos elk kind dat niet gevaccineerd is of geen mazelen gehad heeft.”

In de video hieronder spreekt viroloog Ab Osterhaus zijn zorgen uit over de mazelenuitbraak in Den Haag. Tekst gaat verder onder de video.

Flink ziek

De kans dat Nederlands aan de ziekte overlijden is overigens erg klein. Het RIVM heeft berekend dat de kans om in Nederland bij besmetting te overlijden, kleiner is dan 1 op de 10.000 gevallen. Ter vergelijking: in ontwikkelingslanden sterven zo’n 250 kinderen per dag aan mazelen. ,,In Nederland ben je er wel even flink ziek van, maar meestal gaat het zonder verdere complicaties over,” verklaarde Helma Ruijs, arts infectieziektebestrijding van het RIVM onlangs tegen deze krant.

Het virus is volgens viroloog Osterhaus niet gevaarlijker voor volwassenen, dan voor kinderen. ,,Ziektes zoals de bof of polio brengen voor volwassenen meer gevaren met zich mee. Dat neemt niet weg dat de mazelen sowieso al een ernstige ziekte is, voor zowel kinderen als volwassenen.”