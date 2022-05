Zoetermeerse Mieke kreeg twee explosieven door de brievenbus: ‘Dit moet een vergissing zijn, vreselijk’

Voor de tweede keer in drie dagen tijd is Zoetermeer opgeschrikt door geweld. Na de schietpartij in de speeltuin in Buytenwegh klonken in de nacht van dinsdag op woensdag wéér harde knallen in de wijk. Nu werden explosieven door de brievenbus van Mieke gegooid. ,,Ik ben maar een vrouwtje alleen, voor niemand een gevaar.”