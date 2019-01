Zoetermeerse militair schrijft boek over missies: ‘Oorlog in de operatiekamer’

Inmiddels is ze al zo'n vier keer namens het ministerie van Defensie op missie gegaan, ook dus naar Afghanistan. Daar helpt ze gewonde collega’s, politiemensen en burgers, maar ook Taliban-strijders. ,,Medisch gezien hoor ik elk mens te helen, dus ook Taliban. Ik probeer daar niet over na te denken. Want je kent de achtergrond niet, misschien wordt iemand wel gedwongen te vechten. Ik zeg ook steeds tegen mijn kinderen van 4 en 6 jaar: mama gaat weer een tijdje weg om andere mensen te helpen.”



Hoogewoning is gemiddeld twee tot drie maanden van huis. Zij vindt het niet fijn het thuisfront in Rokkeveen te verlaten. Maar tegelijkertijd zegt ze uit te kijken naar nieuwe ontmoetingen en de aparte manier van leven op een basiskamp. ,,Ik stap in een andere wereld, maar mijn man en kinderen blijven achter. Zij hebben het veel moeilijker. Een aantal maanden nadat de kinderen zijn geboren ben ik een maand met de Koninklijke Marine mee geweest. Op een schip kan ik soms maar 10 minuten per week bellen. Mijn kinderen vinden dat soms wel lastig.”