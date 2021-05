Zoetermeerse ontevreden over ingreep in Turkije, dwangsom als ze zich weer negatief uitlaat

Zaak Karla K. (75), die volgens OM twaalf vrouwen met foute bilfillers injecteer­de, opnieuw uitgesteld

14 april De twaalf slachtoffers van de Zoetermeerse Karla K. moeten nóg langer wachten op een verklaring over de geïnjecteerde foute en gevaarlijke bilfillers. De advocaat van de 75-jarige verdachte zit in het buitenland en kon door de coronamaatregelen niet op tijd naar Den Haag komen en de vervangende raadsman moest in quarantaine.