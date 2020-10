Zoetermeerse trapt niet in babbeltruc van oplichter, waarna hij wordt opgepakt: 36 maanden cel geëist

Oplichter rijdt rond in ambulance en doet zich voor als medewerker sleep­dienst

23 juni Een 28-jarige Delftenaar is gistermiddag aangehouden omdat hij zich meerdere keren voordeed als medewerker van een sleepdienst. De man reed in Zuid-Holland rond in een ambulanceauto en plaatste op willekeurige plekken borden met ‘verboden te parkeren’ en ‘wegsleepregeling van kracht’.