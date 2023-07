Leuk om te doen in Zoetermeer: Zoetje Skate Night

Column De afschuwe­lij­ke geschiede­nis van de bewoners aan de Carel Reiniersz­ka­de 167

Een boek schrijven over je eigen huis. Wie doet dat? Een architect, misschien. Maar ik ken verder niemand. Of toch wel: Bert Kreemers. Hij betrok in 2017 een huis aan de Carel Reinierszkade 167 en vond het leuk om te weten wie de vorige bewoners waren. Leuk verdween en maakte plaats voor minder leuk. Afschuwelijk zelfs.