Zorgen om Haagse regio nu Rijswijk geen sociale woningen meer te bouwen

Rijswijk zet volgende maand, als de jaarlijkse afspraken met woningcorporaties worden gemaakt over aantallen huurhuizen, de hakken in het zand: er komen géén nieuwe sociale huurhuizen bij. Sterker, de gemeente gaat onderzoeken of ze zelf weer woningbouw kan ontwikkelen. Die woningen zijn dan bestemd voor mensen die net iets meer huur kunnen betalen, zoals verpleegkundigen, leraren en politiemensen.

Gemeenten in de Haagse regio hebben afspraken over de huisvesting van mensen met de laagste inkomens. Er zijn al veel te weinig goedkope huurhuizen en de schaarse woningen die vrijkomen worden deels gevuld met mensen met een urgentie uit de hele regio. Mensen die eerst in Den Haag woonden bijvoorbeeld, maar voor wie daar nu geen huis beschikbaar is. Rijswijk vindt dat er daardoor te weinig goedkope woningen naar Rijswijkers gaan.

Sociale huurwoningen

,,Het Rijswijkse besluit lijkt een breuk met alle afspraken die tussen de gemeenten zijn gemaakt”, zegt VVD-raadslid Robbert Morée. De VVD’er wil graag snel van het Zoetermeerse stadsbestuur weten wat de ‘Rijswijkse hakken in het zand’ voor gevolgen heeft voor de plaatsing in de regio van mensen die aanspraak maken op sociale huurwoningen.

Morée wil weten of ook meer mensen uit de regio deze kant op komen. ,,Zo is ook van belang te weten, als Rijswijk uit de regionale afspraken stapt, of dan te verwachten valt dat meer inwoners met een urgentieverklaring uit bijvoorbeeld Den Haag zich in Zoetermeer zullen melden. Het is zaak deze en vergelijkbare effecten van het Rijswijkse standpunt in beeld te krijgen.”

Quote De VVD wil aan die afspraken vasthouden. Daarom is het van belang te weten of de regionale afspraken nog steeds staan

Van de woningen die de komende jaren in Zoetermeer worden gebouwd is 27 procent sociale woningbouw, is vorig jaar afgesproken door de vijf grootste partijen bij het sluiten van het coalitieakkoord. Daarnaast komt er 25 procent middenhuur en 48 procent koop. ,,De VVD wil aan die afspraken vasthouden. Daarom is het van belang te weten of de regionale afspraken nog steeds staan.” De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over het Rijswijkse besluit.