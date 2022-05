Zorgen over veiligheid? Inwoners Buytenwegh kunnen in gesprek met burgemeester, politie en OM

De bewonersbijeenkomst wordt gehouden naar aanleiding van enkele zorgwekkende incidenten in Buytenwegh. Burgemeester Michel Bezuijen wil graag van inwoners horen wat zij vinden van de veiligheid in de wijk. Behalve met de burgemeester kunnen zij ook in gesprek met de politie en het Openbaar Ministerie.

Onrustig

Het is onrustig in de wijk nadat er vorige week zondag werd geschoten in een speeltuin bij de Paganinirode. Daarop volgden diezelfde dag meerdere aanhoudingen in de wijk. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een bewoonster aan de Madernarode opgeschrikt door twee explosieven en brandbare vloeistof door de brievenbus. Afgelopen vrijdag werd een kogelgat aangetroffen in een woning.