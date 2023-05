Zorgen over vertraging nieuwe wijk Entree groeien

Meer overnach­tin­gen dan ooit: Den Haag mag zich eindelijk tweede toeristi­sche stad van Nederland noemen

De vlag kan uit in Den Haag. De hofstad passeert namelijk Rotterdam als tweede toeristische stad van Nederland. Den Haag is meer dan ooit in trek bij bezoekers en toeristen. Nooit eerder werden er zoveel hotelovernachtingen geboekt als vorig jaar, ondanks de lockdown in de eerste twee maanden. Alleen het aantal zakelijke reizigers is nog niet terug op het oude niveau.