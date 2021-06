Zoveel miljoen liter water spoelde de Haagse regio door tijdens de rust Nederland-Oekraïne

Klopt het dat jullie aan het waterverbruik zien wanneer Oranje speelt?

,,Bij evenementen zien we duidelijk effecten. Toen Oranje zondagavond speelde, zagen we in onze cijfers hoe laat de rust was en wanneer de wedstrijd was afgelopen. Dat is het moment dat iedereen naar de wc rent. In de 20 minuten rust ging er zondagavond 17 miljoen liter water doorheen. Ter vergelijking: tijdens de halve finale WK vrouwenvoetbal in 2019 was dat 12 miljoen liter.”