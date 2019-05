Zwaargewonde man aangetroffen in parkeergarage Buytenwegh

Het slachtoffer, een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd omstreeks 5.30 uur in de garage aangetroffen door een vrouw. Ze alarmeerde direct de hulpdiensten. Vanwege de ernst van de verwondingen werden zowel een ambulance als traumahelikopter opgeroepen. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is een groot onderzoek gestart. Wat er zich precies in de parkeergarage heeft afgespeeld, is vooralsnog onduidelijk. Ook is niet zeker of het om een misdrijf gaat. Getuigen die in de omgeving van de Korsakovrode iets gehoord of gezien hebben, wordt gevraagd zich te melden.