Zwangere dievegge doet ‘driftige poging om jaaromzet Primark te verkleinen’

Je moet flink je best doen om voor zo'n bedrag bij de Primark te stelen, de winkel verkoopt hun producten namelijk tegen spotprijzen. De verbazing bij de politie was dan ook groot. ,,De dame heeft driftig en met volle overgave geprobeerd de jaaromzet van de Primark te verkleinen”, schrijft de politie op Facebook.



Een beveiliger hield de vrouw aan, omdat ze opvallend vaak van haar auto naar de winkel liep. ,,Bij die aanhouding is de beveiliger van een trap geduwd door de verdachte waardoor hij licht gewond is geraakt.” Toch is het de beveiliger gelukt om de dame in kwestie aan te houden. In haar auto werd daarna voor honderden euro's aan gestolen goederen aangetroffen.