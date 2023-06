Zwemmen bij de Noord Aa: dit is de kwaliteit van het water

De Kwestie Moeten bankjes Den Haag CS weg of juist blijven? ‘Nu verplaats je het probleem naar buiten’

Acht setjes van twee houten banken met tafel zijn verplaatst van de stationshal naar achter de uitcheckpoortjes op station CS. Dit om te voorkomen dat ze worden gebruikt door rondhangende, soms stelende en agressieve daklozen. Niet iedereen is blij. ,,Dit is symptoombestrijding.” Wat vindt u: moeten ze terug of is dit noodzaak?