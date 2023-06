Zwemmen tussen hijskranen en graafmachines, buitenbaden Van Tuyllpark voor het laatst open

Vader wiens kind (10) in de boeien werd geslagen dient klacht in: ‘Geen bevoegd­heid om school te betreden’

Het in de boeien slaan van een 10-jarig kind uit Zoetermeer krijgt een staartje. De vader van de jongen zal, ondersteund door de stichting Jeugdhulp Voldoende Beschermd, een klacht indienen over de politie en Jeugdbescherming West. ,,Een grens is overschreden.’’