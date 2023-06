Bewolkte dag in Zoeterwoude

Opgehoogde stoep ligt 20 cm hoger dan voortuinen: ‘Als het hard regent verandert tuin in een zwembad’

Een verzakte stoep ophogen? Prima, vinden veel bewoners van de Albert Verweijstraat in Hazerswoude-Rijndijk. Maar dat het trottoir meer dan 20 centimeter hoger komt te liggen dan veel tuinen, is voor hen toch iets te veel van het goede. ,,Als het een keer hard regent, verandert mijn voortuin in een zwembad.”