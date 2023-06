Bewolkte middag en avond in Zoeterwoude

Betaald parkeren wordt terugge­draaid, tóch werd het bonje in de gemeente­raad: ‘Het is een soap geworden’

Hoewel alle partijen het eens waren over het terugdraaien van het parkeerbeleid, werd het toch bonje in de gemeenteraad. Het over en weer met modder gooien leidde tot steken onder water die zelden te horen zijn in de raad. ,,Parkeren is een Alphense soap geworden!”