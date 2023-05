Dit is hoe de eerste teams uit Zoeterwoude dit weekeinde speelden

indebuurt.nl Schoenma­kers in Zoetermeer: hier kun je terecht

Niets is zo vervelend als wanneer je favoriete paar schoenen het opeens begeeft. Gelukkig kunnen we in Zoetermeer terecht bij verschillende schoenmakers die maar al te graag een tweede leven geven aan jouw sneakers, laarzen, pumps of ander schoeisel. Ontdek hier een schoenmakerij bij jou in de buurt.